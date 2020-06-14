Переводчик русский-китайский

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Закрыт17 заявок873 просмотра

Требуется человек, со знанием китайского. Нужно пообщаться с продавцами aliexpress, для подбора нужного оборудования

5 лет назад
ifr0st
Денис 
35 лет
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