Перевод сайта (много текста) на немецкий язык

друзья, нужен переводчик на постоянной основе для всех текстов на сайте http://multievent.online

с русского на немецкий (рынок: Германия и Австрия).

поскольку сайт является продающим - нужен НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД, а вдумчивый с нормальными оборотами и правильной постановкой фраз (если знаете как нужно изменить фразу "чтобы лучше звучало" - вы наш человек!).

Сайт живой и постоянно наполняющийся, а значит работа на долгий период .. поэтому ищем человека с которым нам будет комфортно общаться и у которого хороший язык.

От вас:

- небольшое мотивационное письмо: кто вы и почему вы нам подходите

- пример текста для анализа

- стоимость услуг

- предпочительный способ оплаты (для нас идеальна оплата на банковский счёт по договору оказания услуг)

От нас:

- комфортный режим работы

- своевременная оплата после каждого этапа выполненных работ

- дополнительные фишки и плюшки

С каждым кандидатом лично пообщаемся по видеосвязи.