друзья, нужен переводчик на постоянной основе для всех текстов на сайте http://multievent.online с русского на английский. поскольку сайт является продающим - нужен НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД, а вдумчивый с нормальными оборотами и правильной постановкой фраз ...
Перевод сайта (много текста) на немецкий язык
друзья, нужен переводчик на постоянной основе для всех текстов на сайте http://multievent.online
с русского на немецкий (рынок: Германия и Австрия).
поскольку сайт является продающим - нужен НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД, а вдумчивый с нормальными оборотами и правильной постановкой фраз (если знаете как нужно изменить фразу "чтобы лучше звучало" - вы наш человек!).
Сайт живой и постоянно наполняющийся, а значит работа на долгий период .. поэтому ищем человека с которым нам будет комфортно общаться и у которого хороший язык.
От вас:
- небольшое мотивационное письмо: кто вы и почему вы нам подходите
- пример текста для анализа
- стоимость услуг
- предпочительный способ оплаты (для нас идеальна оплата на банковский счёт по договору оказания услуг)
От нас:
- комфортный режим работы
- своевременная оплата после каждого этапа выполненных работ
- дополнительные фишки и плюшки
С каждым кандидатом лично пообщаемся по видеосвязи.
Заявки фрилансеров
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