Перевести статью на сайте с Русского на Греческий Нужно сделать сегодня до конца дня. Ccылку на статью скину в личку Оплата на карту либо WMZ
Письменные переводчики (английский, русский, украинский)
На будущие проекты ищу профессиональных письменных переводчиков и редакторов с английского на русский, украинский.
Оплата по договоренности.
Для участия заполните анкету по ссылке: https://forms.gle/v8UuR5zuMKX9tqtr8
После этого, при получении нового проекта, над которым мы могли бы поработать, я свяжусь с вами.
Тематики проектов: техника, юриспруденция, медицина, IT, фармакология, маркетинг, нефть и газ, HR, клинические исследования, мед. оборудование, строительство, туризм, автомобили
Заявки фрилансеров
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