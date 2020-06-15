Письменные переводчики (английский, русский, украинский)

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Закрыт13 заявок1334 просмотра

На будущие проекты ищу профессиональных письменных переводчиков и редакторов с английского на русский, украинский.

Оплата по договоренности.

Для участия заполните анкету по ссылке: https://forms.gle/v8UuR5zuMKX9tqtr8

После этого, при получении нового проекта, над которым мы могли бы поработать, я свяжусь с вами.

Тематики проектов: техника, юриспруденция, медицина, IT, фармакология, маркетинг, нефть и газ, HR, клинические исследования, мед. оборудование, строительство, туризм, автомобили

5 лет назад
guest_15923845617231
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Заявки фрилансеров

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