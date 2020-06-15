Перевод сайта (много текста) на английский язык

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Закрыт30 заявок1454 просмотра

друзья, нужен переводчик на постоянной основе для всех текстов на сайте http://multievent.online

с русского на английский. поскольку сайт является продающим - нужен НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД, а вдумчивый с нормальными оборотами и правильной постановкой фраз (если знаете как нужно изменить фразу "чтобы лучше звучало" - вы наш человек!).

Сайт живой и постоянно наполняющийся, а значит работа на долгий период .. поэтому ищем человека с которым нам будет комфортно общаться и у которого хороший язык.

От вас: 

- небольшое мотивационное письмо: кто вы и почему вы нам подходите

- пример текста для анализа

- стоимость услуг

- предпочительный способ оплаты (для нас идеальна оплата на банковский счёт по договору оказания услуг)

От нас: 

- комфортный режим работы

- своевременная оплата после каждого этапа выполненных работ

- дополнительные фишки и плюшки 

С каждым кандидатом лично пообщаемся по видеосвязи.

5 лет назад
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