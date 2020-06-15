Переводы на несколько языков

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Закрыт53 заявки874 просмотра

Нужно перевести небольшой сайт с системой на английский, французкий, испанский, немецкий и итальянский язык

5 лет назад
l-team
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    Завершен
    5 лет назад