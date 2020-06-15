Сделать качественный перевод трёх слайдов презентации с рус на англ

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Закрыт5 заявок241 просмотр

Сделать качественный перевод трёх слайдов (141 слово) презентации с рус на англ

материал предоставим только после предварительного согласования 

При отличном сотрудничестве дадим ещё задач на перевод слайдов

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