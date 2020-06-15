друзья, нужен переводчик на постоянной основе для всех текстов на сайте http://multievent.online с русского на немецкий (рынок: Германия и Австрия). поскольку сайт является продающим - нужен НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД, а вдумчивый с ...
Сделать качественный перевод трёх слайдов презентации с рус на англ
Сделать качественный перевод трёх слайдов (141 слово) презентации с рус на англ
материал предоставим только после предварительного согласования
При отличном сотрудничестве дадим ещё задач на перевод слайдов
Заявки фрилансеров
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