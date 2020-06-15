Сделать качественный перевод трёх слайдов презентации с рус на англ

На будущие проекты ищу профессиональных письменных переводчиков и редакторов с английского на русский, украинский. Оплата по договоренности. Для участия заполните анкету по ссылке: https://forms.gle/v8UuR5zuMKX9tqtr8 После этого, при получении нового проекта, над которым ...