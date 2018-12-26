l-team

Роман Бернштейн l-team

 
41 годИзраиль/Реховот
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Stanislav-ukr
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Верстальщик
Приятно с такими заказчиками как Роман работать, интересный проект, четкий макет, своевременная оплата Всем рекомендую к сотрудничеству.
Задача выполнена хорошо!
Ответный отзыв
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Преревод текста для сайта с русского на англ.
Спасибо за работу!
Работа выполнена в срок!
Ответный отзыв
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработчк по WordPress. Установка и работа с Elementor
Постановка задачи и коммуникация на высоком уровне! Переживал по поводу оплаты, но оплата прошла в срок и быстро. Спасибо Роману!
Спасибо Александру. Быстрая и чистая работа!
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