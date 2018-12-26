Скопировать сайт https://www.innovativebeauty.net/, но перевернуть его с лева на право (под иврит) вордпрес Залить тексты на иврите Небольшие изменения в дизайне (цвета)
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перевести небольшой сайт с системой на английский, французкий, испанский, немецкий и итальянский языкПереводы53 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна сделать верстку сайта в одну страницу, пиксель то пиксель. Сайт должен быть респонсивный, с анимациями на HTML.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно окаректировать текст на русском для сайта. После произвести перевод на английский. Высокий уровень технических терминовПереводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработать приложение для IOS и Android по готовому дизайну Подробности в личкеМобильные приложения16 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист для разработки небольшой веб аппликации Подробности в личкеРазработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
На существующем сайте установили плагин Elementor, но только на нескольких страницах. Задача установить его на специфическую страницу (домашнюю)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- Веб-программирование18 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста по 3D моделированию. Для создания форм для заливки. Формы будут вырезаться на станках cnc3D-графика18 заявокЗакрыт5 лет назад