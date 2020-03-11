Преревод текста для сайта с русского на англ.

ПереводыЗавершен15 заявок321 просмотр
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Нужно окаректировать текст на русском для сайта. После произвести перевод на английский. Высокий уровень технических терминов

4 года назад
l-team
41 годИзраиль
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$5
1 день
Работа выполнена в срок!
Спасибо за работу!