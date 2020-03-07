Нужен RU->EN перевод 15 описаний программ, можно без опыта

$20
ПереводыЗакрыт31 заявка539 просмотров
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Нужен RU->EN перевод 15 описаний программ по 2500 знаков без пробелов. Исходники есть.

Перевод именно с русского на английский. Если Вы готовы переводить лишь с английского на русский, то Вы не подойдете, к сожалению.

Оплата: 25-30 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашего английского.

Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном виде на английском. ВАЖНО: даже если у Вас огромный опыт и стаж работы, но Вы очень болезненно реагируете на замечания к текстам, то НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ на данный проект.

Если же Вы адекватно реагируете на замечания и готовы учиться, то оставляйте свои отклики. Другие цены предлагать НЕ НУЖНО.

Рассмотрю варианты и выберу исполнителя для данного задания.

4 года назад
ermolenkovasilis
Василиса 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв