Перевод аудиозаписи 1 час. 44 мин. в текст

ПереводыЗакрыт20 заявок370 просмотров
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Необходимо произвести качественный перевод аудиозапись речи в текстовый вид.

Продолжительность аудиозаписи 1 час. 44 мин.

4 года назад
desenio
Денис 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад