Распознать текст песни + перевод

ПереводыЗавершен3 заявки300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Распознать полностью и перевести текст песни: Eternity fallen - Burn to the ground

https://music.yandex.ru/album/2900622/track/24765682

4 года назад
Ar4u
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
egesuca
Алиса 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
Быстрое и качественное выполнение задачи. Алиса, спасибо!) Рекомендую к сотрудничеству
Очень приятный заказчик. Быстро нашли общий язык. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Требуются переводы на английский язык

    Требуются переводы с русского на английский язык. Тематики: предпринимательство, недвижимость, образование, ряд других тем. Тексты разного формата и стиля. Пожалуйста, оставляйте вашу заявку внутри проекта, для получения подробностей. Спасибо.

    Переводы56 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести текст на английский

    $5

    есть видео с озвучкой на русском языке https://burlesque.kiev.ua/page9648590.htmlнужно дать текст из видео на грамотном английском языке.главное корректная, качественная и интересная подача материала.текст должен завлекать посетителей в клуб.Всего символов: 643Без пробелов: 541Количество слов: 103

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Технический перевод RUS - ENG

    Необходимо сделать большой объем сложного перевода.  Дословный перевод не пройдет. Нужно понимать о чем речь! Пример приложен.  Так же необходима корректрировка существующих переводов.  Работа на длительный период.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/bnm743ld/portfolio/perevody-50/zhizn-bez-depressii-2062876/]Пример работы[/url]

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/bnm743ld/portfolio/perevody-50/zhizn-bez-depressii-2062876/]Пример работы[/url]

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести художественный текст с русского на английский

    Кто может перевести с русского на английский художественный текст объемом 50 тысяч знаков с пробелами. При договоренности возможно увеличение объема. Есть психологические термины. Нужны скорость и качество перевода.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад