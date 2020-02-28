Перевод видео с английского на русский

ПереводыЗакрыт33 заявки545 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://www.youtube.com/watch?v=mTtccvCbYts

Нужен перевод видео.

На выходе: текстовый документ с текстом на русском языке.

4 года назад
kenny_x7
Ваня 
27 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Администрация интернет магазина на немецком языке

    Добрый день уважаемые Веблэнсеры. Немецкая компания ищет коллегу для администрации немецкого интернет-магазина. Как это работает, мы расскажем и покажем. Вот наши требования: - Отлично разбираться в MS Excel - Знание немецкого языка  ﻿﻿- Знание английского языка - Организованность и дисциплина - ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/bnm743ld/portfolio/perevody-50/zhizn-bez-depressii-2062876/]Пример работы[/url]

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/bnm743ld/portfolio/perevody-50/zhizn-bez-depressii-2062876/]Пример работы[/url]

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести художественный текст с русского на английский

    Кто может перевести с русского на английский художественный текст объемом 50 тысяч знаков с пробелами. При договоренности возможно увеличение объема. Есть психологические термины. Нужны скорость и качество перевода.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод описаний товаров с русского на украинский

    Нужно откорректировать уже имеющийся автоматический укр.перевод описаний товара, исправить стилистические и пунктационные ошибки. Работа с csv-файлом. На выходе должны получится грамотные тексты без суржа, косноязычия и других ляпов.   Речь идет о небольших описаниях товаров (тематика: украшения, аксессуары).  ...

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести на арабский

    Нужно перевести тест на арабский язык: [url=https://puzzl.com.ua/test/dosha_test/]https://puzzl.com.ua/test/dosha_test/[/url] По времени ограничений нет  Пишите вашу стоимость перевода

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработать датасет: 20 тыс заголовков на английском, авто тематика

    Есть список (датасет) из 20 тыс заголовков (заголовки до 120 символов) на английском языке по автомобильной тематике (ремонт авто, причины неполадок и общие вопросы по разным маркам/моделям авто). Необходимо просмотреть и отобрать вопросы, которые имеют ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 года назад