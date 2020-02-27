Переклад з англійської на російську

ПереводыЗакрыт7 заявок229 просмотров
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Доброго вечора

Потрібен терміновий переклад тексту 

Файл у додатку до листа

Скорочення на зразок LTI &MDI +/ MTI + FAI перекладати не потрібно

4 года назад
guest_15829111884823
4 года в сервисе
Был
4 года назад