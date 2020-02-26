Перевод 9-минутного видео с англ на русск спортивная тематика

Нужен качественный текст на тему Echthaar / Haarverlängerung. Желательно женского пола, так как тема будет более близка. Примерный объем: [list][*]1000-1500 для главной страницы текст (что это, зачем это и почему именно мы) [*]500-1000 красивое описание продукта[/list] Жду Ваши заявки с ...