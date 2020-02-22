Перевод текста на венгерский язык + проверка перевода

ПереводыЗакрыт8 заявок310 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Есть текст для LP https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing Перевод сделан на 80%. Нужно:1. Доделать перевод на венгерский язык. Перевода требуют фразы на русском языке, выделенные желтым фоном.  2. Перевод нужно делать в файле, указанном выше! Доступ исполнителю будет открыт после выбора. 3. Нужно внимательно вычитать тот перевод, который уже был сделан предыдущим исполнителем. В случае необходимости сделать исправления и выделить для наглядности другим цветом. Исправления делать ТОЛЬКО в случае 100% уверенности в том, что в переводе есть ошибка, все сделанные правки будут проверяться и согласовываться. 

4 года назад
Dimonchik77777
Дмитрий 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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