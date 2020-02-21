Перевод экономического текста с русского на англ. язык

$20
ПереводыЗакрыт28 заявок816 просмотров
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Перевод экономического текста Методология выбора уязвимых районов к изменениюклимата на основе предопределяемых критериев с русского на англ. язык более 23 тыс. знаков (с пробелами), с формулами. Необходимо сохранить исходное форматирование. Срочно.

4 года назад
guest_158254060873
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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