Нужен немецкий переводчик проверить текст

ПереводыЗакрыт20 заявок299 просмотров
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Нужен немецкий переводчик проверить текст

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад