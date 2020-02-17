Медицинский перевод с рус/укр на английский, 180000 символов.

ПереводыЗакрыт8 заявок330 просмотров
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Добрый день!

Необходимо перевести 180000 символов (статьи, описания услуг) специализированного медицинского текста с украинского и русского на английский для сайта известной клиники.

Требования к исполнителю:

- Профессиональный переводчик с профильным образованием;

- Специализация и большой опыт в медицинском переводе;

- Не использовать системы машинного перевода типа Google Translate или ПРОМТ

При подаче предложения просьба:

1. Подтвердить квалификацию (резюме, диплом);

2. Отправить несколько примеров сделанного Вами медицинского перевода с рус/укр на англ язык;

3. Готовность выполнить небольшое тестовое задание;

4. Указать стоимость перевода за 1000 символов без пробелов.

Спасибо!

4 года назад
uxnest
Белый 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад