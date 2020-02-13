Перевести статью с английского на русский

$10
ПереводыЗакрыт11 заявок610 просмотров
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Нужно перевести данную статью, чтобы был грамотный и хороший перевод. 

После этого написать какие были использованы приемы перевода с примерами из статьи (список на фото).

Срок - 16го февраля к 22:00 по мск

4 года назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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