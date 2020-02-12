Нужен Переводчик / рерайтер с EN на RU

Здравствуйте. Ищу специалиста который переведет 5 новостей и исправит ошибки после перевода.

Простыми словами: Я Дам вам ссылку на 5 статей на английском сайте, и нужно перевести на русский используя google переводчик и переписать если перевело не корректно.

Формат статей: Новости разных компаний;

Объем статей: от 1500 символов б.п в одной статье;

На данном этапе ожидаю от Вас расценки за статью или объем. Преимуществом будем если Вам интересна тематика Hi tech и мировых компаний, таких как tesla/amazon/facebook

В заявке прошу указать расценки и немного о вашем опыте.

Заранее спасибо за ответ.