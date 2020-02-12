Нужен Переводчик / рерайтер с EN на RU

Требуется перевод текста с английского на русский. 14к символов. По контексту проконсультирую, расшифрую все непонятные технические аббревиатуры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Ищу специалиста который переведет 5 новостей и исправит ошибки после перевода.
Простыми словами: Я Дам вам ссылку на 5 статей на английском сайте, и нужно перевести на русский используя google переводчик и переписать если перевело не корректно.
Формат статей: Новости разных компаний;
Объем статей: от 1500 символов б.п в одной статье;
На данном этапе ожидаю от Вас расценки за статью или объем. Преимуществом будем если Вам интересна тематика Hi tech и мировых компаний, таких как tesla/amazon/facebook
В заявке прошу указать расценки и немного о вашем опыте.
Заранее спасибо за ответ.
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