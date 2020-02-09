Ищу переводчика

ПереводыЗакрыт42 заявки467 просмотров
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Здравствуйте, меня зовут Роберт, я ищу человека, который мог бы помочь мне перевести основной текст (около 5 тыс. Символов) с русского на английский. Дайте мне знать, если вы можете сделать это!

4 года назад
guest_15814965743983
4 года в сервисе
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4 года назад
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