Китайский переводчик на (русский или английский)

Перевести несколько сообщений от лица девушки на венгерский язык, тема знакомств. Здесь неудобно общаться, пойдем сюда - Привет, как настроение? Вчера рассталась с парнем, хочется секса без обязательств. Привет, чем занят? А я немного грущу, пообщаемся? Привет, как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаемся переводами на китайский язык.
Любого уровня сложности темы для перевода на русский, английский и украинский язык.
Срочные переводы, в любые сроки.
- Похожие заказы
- Переводы2 заявкиЗакрыт4 года назад
На русский, юридический. Срок - полдень среды.Завершен4 года назад
Привет. Ищу переводчика для перевода >100 статей трэвел-блога. Блог авторский, описывающий личный опыт, с небольшим количеством статей-подборок. Нужно уметь качественно перевести/адаптировать статьи под англоязычного читателя (основная аудитория - США, затем UK), с пониманием разницы в структуре языков. Работа ...Переводы40 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый вечер!) Я бы хотела узнать про стоимость перевода вот этой испанской статьи. Сделать нужно до 8:00 утра понедельника (10.02.20) Спасибо за ответ!)Закрыт4 года назад
- $2
Здравствуйте. Нужно перевести минуту видео (метка выставлена) https://youtu.be/bw9UBWQ4RZ0?t=207 (срочно)Переводынет заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Требуется перевести статью с английского на русский язык. Файл прикреплён.Завершен4 года назад
Приветствую!С русского, 490 символов с пробелами, тематика околомедицинская. Прошу указать стоимость за весь обьем в грн и реквизиты для предоплаты, если таковая требуется.Спасибо!Завершен4 года назад
Нужно перевести несколько официальных файлов с русского на английский. Перевод нужен не подробный, подойдёт по типу копировать - гугл переводчик - вставить, НО перепроверка требуется. ВАЖНО сохранить то же оформление, что и в оригинальном файле (таблицы ...Переводы19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать профессиональный перевод каталога на английский язык с русского. Текст должен быть в Ворде, на каждой отдельной странице в соответствии со страницей каталога. Таблицы характеристик соответственно вставлены как таблицы. Текст должен быть без ошибок и легко ...Завершен4 года назад
- $20
Задача подойти максимально творчески к переводу. Книга будет продаваться на американском рынке. Позволительно заменять слова в сказке с целью сделать ее понятнее именно американскому читателю. Особое внимание просьба уделить названию книги, очень важно чтоб оно ...Завершен4 года назад