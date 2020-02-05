Перевести несколько официальных файлов с русского на английский

ПереводыЗакрыт19 заявок362 просмотра
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Нужно перевести несколько официальных файлов с русского на английский. Перевод нужен не подробный, подойдёт по типу копировать - гугл переводчик - вставить, НО перепроверка требуется.

ВАЖНО сохранить то же оформление, что и в оригинальном файле (таблицы и т.д)

Английским владею свободно, так что смогу отличить аккуратный перевод от халявы.

Файлов будет 5-7, каждый длиной в среднем 10 страниц, на большинстве из которых пару слов (название учреждения и заголовок). Пример файла прикреплен ниже.

НО сделать работу надо АККУРАТНО.

Я скину уже переведенные образцы для примера.

Срок - 3 недели (можно и продлить на несколько дней)

Предлагайте сколько возьмёте за такую работу (пример файлов ниже)

Если работа сделана хорошо и без нареканий - добавлю!

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4 года назад
ekaterina_bml
Екатерина 
27 летКанада
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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