Собрать Keywords на итальянском

ПереводыЗакрыт7 заявок745 просмотров
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Задача 

Для немецкого магазина на площадке Амазон нужно собрать для 20 продуктов Keywords на итальянском и составить из них грамотные и эмоциональные описание продукта. Работа требует знание итальянского языка на достаточно высоком уровне. Помимо этого нужно уметь обращаться с программами как Excel. Это для нас тестовый проект, по сути, мы ищем коллегу, кто будет развивать направление Италия. Если вы не коммуникабельны, и не боитесь общения с иностранцами (напр. Клиентами из Франции), то обращайтесь к нам. 

Tребования к кандидатам.

- В первую очередь отличное знание языка 

- Приветствуется опыт работы с площадкой Амазон (не обязательно)

- Вы работаете совершенно спокойно с офисными программами как напр. excel, к тому же у вас есть дополнительные навыки, напр. в HTML, либо Photoshop.

- На вас можно положиться, вы не боитесь трудностей и привыкли добиваться успеха. Нам нужны единомышленики :-)

Оплата: 

$10 в час за этот проект

$12 после выполнения KPI

4 года назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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