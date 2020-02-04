Собрать Keywords на итальянском

[b]Задача[/b] Для немецкого магазина на площадке Амазон нужно собрать для 20 продуктов Keywords и составить из них грамотные и эмоциональные описание продукта на испанском языке. Работа требует знание языка на достаточно высоком уровне. Помимо этого нужно ...
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Задача
Для немецкого магазина на площадке Амазон нужно собрать для 20 продуктов Keywords на итальянском и составить из них грамотные и эмоциональные описание продукта. Работа требует знание итальянского языка на достаточно высоком уровне. Помимо этого нужно уметь обращаться с программами как Excel. Это для нас тестовый проект, по сути, мы ищем коллегу, кто будет развивать направление Италия. Если вы не коммуникабельны, и не боитесь общения с иностранцами (напр. Клиентами из Франции), то обращайтесь к нам.
Tребования к кандидатам.
- В первую очередь отличное знание языка
- Приветствуется опыт работы с площадкой Амазон (не обязательно)
- Вы работаете совершенно спокойно с офисными программами как напр. excel, к тому же у вас есть дополнительные навыки, напр. в HTML, либо Photoshop.
- На вас можно положиться, вы не боитесь трудностей и привыкли добиваться успеха. Нам нужны единомышленики :-)
Оплата:
$10 в час за этот проект
$12 после выполнения KPI
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