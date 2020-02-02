Нужен перевод 4 статей и 8 постов по ритейлу

Могу перевести текст ролика с русского на английский!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественный перевод рус.-англ. для 4 статей и 8 материалов на тему ритейла и торгового оборудования. Рассматриваем только частных исполнителей, не компании / бюро. Английский не ниже С1, обязательно опыт работы: автоматический перевод, калькирование с русского и неверное словоупотребление не примем. Клиент знает английский :) Возможно постоянное сотрудничество. Обязательно тест!
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