Собрать Keywords на испанский

Задача

Для немецкого магазина на площадке Амазон нужно собрать для 20 продуктов Keywords и составить из них грамотные и эмоциональные описание продукта на испанском языке. Работа требует знание языка на достаточно высоком уровне. Помимо этого нужно уметь обращаться с программами как Excel. Это для нас тестовый проект, по сути, мы ищем коллегу, кто будет развивать направление Испания. Если вы не коммуникабельны, и не боитесь общения с иностранцами (напр. Клиентами из Испании), то обращайтесь к нам.

Tребования к кандидатам

- В первую очередь отличное знание языка

- Приветствуется опыт работы с площадкой Амазон (не обязательно)

- Вы работаете совершенно спокойно с офисными программами как напр. excel, к тому же у вас есть дополнительные навыки, напр. в HTML, либо Photoshop.

- На вас можно положиться, вы не боитесь трудностей и привыкли добиваться успеха. Нам нужны единомышленики :-)

Оплата:

$10 в час за этот проект

$12 после выполнения KPI