Информационный поиск статей на англоязычных ресурсах

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Требуется провести информационный поиск среди англоязычных ресурсов.

Необходимо найти не менее 20 статей/обзоров/аналитических материалов, посвященных интеллектуальной транспортной системе (Intelligent transportation system)  ИТС - в вики.

Материалы должны быть датированы не позже 2018-2020 г.  Предпочтение к объемным статьям/ обзорам.

Наиболее интересны практические примеры и опыт эксплуатации / внедрения подобных систем за рубежом.

Требуемый результат: 

Таблица со следующими полями:

  • Название на русском языке (перевод)
  • Краткое описание о чем статья (не более 1 - 2 абзацев)
  • Категория: например "Опыт внедрения",  " Теория",  и.т.д.   т.е. одно -два слово.
  • Название на английском языке (оригинал)
  • Ссылка на сайт
  • Название сайта
  • Год публикации
Срок выполнения до 09.02.2020
4 года назад
Qusto
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Stigoss
Игорь 
34 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$16
2 дня
Хорошая работа. Быстро и оперативно выполнил задачу. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный работодатель. Приятно сотрудничать.