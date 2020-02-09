Информационный поиск статей на англоязычных ресурсах

Требуется качественный перевод рус.-англ. для 4 статей и 8 материалов на тему ритейла и торгового оборудования. Рассматриваем только частных исполнителей, не компании / бюро. Английский не ниже С1, обязательно опыт работы: автоматический перевод, калькирование с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется провести информационный поиск среди англоязычных ресурсов.
Необходимо найти не менее 20 статей/обзоров/аналитических материалов, посвященных интеллектуальной транспортной системе (Intelligent transportation system) ИТС - в вики.
Материалы должны быть датированы не позже 2018-2020 г. Предпочтение к объемным статьям/ обзорам.
Наиболее интересны практические примеры и опыт эксплуатации / внедрения подобных систем за рубежом.
Требуемый результат:
Таблица со следующими полями:
- №
- Название на русском языке (перевод)
- Краткое описание о чем статья (не более 1 - 2 абзацев)
- Категория: например "Опыт внедрения", " Теория", и.т.д. т.е. одно -два слово.
- Название на английском языке (оригинал)
- Ссылка на сайт
- Название сайта
- Год публикации
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