Художественный перевод комикса для взрослых с русского на английский

Нужны люди (несколько фрилансеров) для обзвона большой базы американцев. Звонить надо, когда в штатах день (не раньше 11:00). То есть, начиная с 22:00 по Москве. Долго разговаривать не надо, нужно просто задать пару вопросов и услышать ответ: ...