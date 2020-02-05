Перевести документ на узбекский и таджикский языки
Художественный перевод комикса для взрослых с русского на английский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен художественный перевод диалогов с русского на английский. Текст на взрослую тематику. Ознакомьтесь с текстом во вложении
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется провести информационный поиск среди англоязычных ресурсов. Необходимо найти не менее 20 статей/обзоров/аналитических материалов, посвященных интеллектуальной транспортной системе[b] ([/b][b]Intelligent transportation system) [/b] [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0]ИТС - в вики[/url]. Материалы должны быть датированы не позже 2018-2020 г. Предпочтение к объемным статьям/ обзорам. Наиболее интересны ...Завершен4 года назад
Требуется качественный перевод рус.-англ. для 4 статей и 8 материалов на тему ритейла и торгового оборудования. Рассматриваем только частных исполнителей, не компании / бюро. Английский не ниже С1, обязательно опыт работы: автоматический перевод, калькирование с ...Переводы18 заявокЗакрыт4 года назад
Могу перевести текст ролика с русского на английский!Переводы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Тематика: арбитраж трафика. Количество символов: 3600. Уникальность по text.ru не мене 90%. Важна скорость выполнения, а также авторский подход к переводу.Переводы20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется перевод. Тема: арбитраж трафика. Количество символов: 3572. Очень важна скорость выполнения работы. Уникальность текста по text.ru не менее 90%.Переводынет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подготовить перевод русского текста на английский язык. Объем 2.5 тыс. знаков. Тематика: общая, ответ на письмо. Срок 1 рабочий день.Завершен4 года назад
- $15
Имеется готовый текст на польском языке, в котором необходимо исправить орфографические, смысловые и пунктуационные ошибки. Ключевое - придать тексту публицистический стиль при наличии в нем каких-либо ошибок. Срок - 1 деньПереводы19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны люди (несколько фрилансеров) для обзвона большой базы американцев. Звонить надо, когда в штатах день (не раньше 11:00). То есть, начиная с 22:00 по Москве. Долго разговаривать не надо, нужно просто задать пару вопросов и услышать ответ: ...Переводы19 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Большой заказ на перевод с русского на немецкий язык для нашей компанииЗавершен4 года назад