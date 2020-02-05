Художественный перевод комикса для взрослых с русского на английский

ПереводыЗавершен7 заявок379 просмотров
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Нужен художественный перевод диалогов с русского на английский. Текст на взрослую тематику. Ознакомьтесь с текстом во вложении

4 года назад
DobermanStudio
Дмитрий 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
1 день
Быстро и качественно, рекомендую!
Спасибо за интересный проект!!) Рекомендую
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