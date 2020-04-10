Литературный перевод с русского на английский

$20
ПереводыЗавершен2 заявки234 просмотра
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Задача подойти максимально творчески к переводу. Книга будет продаваться на американском рынке. Позволительно заменять слова в сказке с целью сделать ее понятнее именно американскому читателю. Особое внимание просьба уделить названию книги, очень важно чтоб оно звучало красиво)

Рада обсуждать любые идеи и предложения!

4 года назад
22111985sveta
Светлана 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
an4121
Анна 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$20
3 дня
Работа выполнена вовремя. Результаты хорошие. Спасибо!
Была рада сотрудничеству!
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