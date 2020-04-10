22111985sveta

Светлана 22111985sveta

 
38 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
an4121
Анна 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Литературный перевод с русского на английский
Была рада сотрудничеству!
Работа выполнена вовремя. Результаты хорошие. Спасибо!
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