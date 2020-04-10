22111985sveta

Нужно выполнить форматирование книги вPdf формате для Амазона. Наложить текст на иллюстрации.
Иллюстрации и Рисунки24 заявки
Закрыт
4 года назад
Нужно выполнить форматирование книги вPdf формате для Амазона. Наложить текст на иллюстрации.
Задача подойти максимально творчески к переводу. Книга будет продаваться на американском рынке. Позволительно заменять слова в сказке с целью сделать ее понятнее именно американскому читателю. Особое внимание просьба уделить названию книги, очень важно чтоб оно ...