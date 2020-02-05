Письменный перевод с итальянского на русский, медицинская тематика

Есть потенциальный проект: перевод книги с итальянского на русский язык медицинской тематики. Для этого проекта мы ищем переводчиков с очень хорошим опытом в медицинской тематике.

Если Вам интересно мое предложение - жду от Вас резюме в формате Word. По итогу для данного проекта мы отберем 3 переводчиков, которым отправим тестовое задание. Сроки и оплату обсуждаем индивидуально.