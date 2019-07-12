viktoriia-OT

Виктория Кравченко viktoriia-OT

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
OrdenTop - профессиональный перевод книг.

Наша миссия — делать лучшие в мире переводы книг! Наш опыт на данный момент — более 3000 книг по 400+ тематикам. Работу нашей команды уже оценили сотни компаний, агентств, писателей. Наша команда всегда открыта для плодотворного сотрудничества с творческими, яркими, идейными и целеустремленными профи своего дела. Хочешь стать частью агентства ОрденТоп и уверен, что справишься на все 100, а то и больше, процентов? Буду рада видеть твое резюме на [email protected]

  • Письменный перевод с итальянского на русский, медицинская тематика

    Есть потенциальный проект: перевод книги с итальянского на русский язык медицинской тематики. Для этого проекта мы ищем переводчиков с очень хорошим опытом в медицинской тематике.  Если Вам интересно мое предложение - жду от Вас ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод книг с немецкого языка

    2 предстоящих проекта: перевод с немецкого на русский и перевод с немецкого на украинский, экономическая/юридическая/публицистика. Опыт в переводах от 5 лет, готовность к выполнению тестового задания. Проекты длительные и интересные, для носителей русского и украинского ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад