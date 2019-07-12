viktoriia-OT

Есть потенциальный проект: перевод книги с итальянского на русский язык медицинской тематики. Для этого проекта мы ищем переводчиков с очень хорошим опытом в медицинской тематике. Если Вам интересно мое предложение - жду от Вас ...
Наша миссия — делать лучшие в мире переводы книг! Наш опыт на данный момент — более 3000 книг по 400+ тематикам. Работу нашей команды уже оценили сотни компаний, агентств, писателей. Наша команда всегда открыта для плодотворного сотрудничества с творческими, яркими, идейными и целеустремленными профи своего дела. Хочешь стать частью агентства ОрденТоп и уверен, что справишься на все 100, а то и больше, процентов? Буду рада видеть твое резюме на [email protected]
- Переводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
2 предстоящих проекта: перевод с немецкого на русский и перевод с немецкого на украинский, экономическая/юридическая/публицистика. Опыт в переводах от 5 лет, готовность к выполнению тестового задания. Проекты длительные и интересные, для носителей русского и украинского ...Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Проект по переводу книг с английского на русский, тематика: психология или научно-популярная. Оплата и сроки обсуждаются индивидуально.Переводы35 заявокЗакрыт6 лет назад