viktoriia-OT

OrdenTop - профессиональный перевод книг.

Наша миссия — делать лучшие в мире переводы книг! Наш опыт на данный момент — более 3000 книг по 400+ тематикам. Работу нашей команды уже оценили сотни компаний, агентств, писателей. Наша команда всегда открыта для плодотворного сотрудничества с творческими, яркими, идейными и целеустремленными профи своего дела. Хочешь стать частью агентства ОрденТоп и уверен, что справишься на все 100, а то и больше, процентов? Буду рада видеть твое резюме на [email protected]