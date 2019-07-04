Перевод книги, англ-русский, 200+ страниц

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Закрыт35 заявок350 просмотров

Проект по переводу книг с английского на русский, тематика: психология или научно-популярная. Оплата и сроки обсуждаются индивидуально. 

6 лет назад
viktoriia-OT
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров