Нужен автор для перевода с английского на русский или рерайта новостей по тематике высоких технологий (игры, компьютеры, другая техника, интернет и т.д.). Отдаем предпочтение исполнителю который готовы выполнить работу максимально оперативно. Объем ...
Перевод книги, англ-русский, 200+ страниц
Проект по переводу книг с английского на русский, тематика: психология или научно-популярная. Оплата и сроки обсуждаются индивидуально.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы35 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется качественный перевод на английский следующего текста. Объем: 8500 знаков. Срок: до 10 июля. О компании Forexite Forexite – проверенный временем форекс брокер. ...Завершен6 лет назад
Требуется пруфридер на вычитку текста на английском языке(маркетинговые материалы). Рассматриваются только опытные кандидаты с отличным знанием английского языка (желательно иметь опыт работы с иностранными компаниями).Переводы16 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравсвуйте.Есть видео записанные на тайском языке.Нужен переводчик для перевода из тайского на русский язык, чтобы в итоге получилась транскрибация сказанного в видео в формате текста только уже на русском языке.Переводы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт http://eleven.tilda.ws/ Требуется перевести все кнопки и описание на английский. Пишите цену и сроки.Завершен6 лет назад
Мене звати Максим, і мені потрібна людина яка зможе перекласти текст з укр на анг (найближче зрозумілим діалектом)Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести текст в 3500 символов без пробелов. Также добавить нужные ключевые слова (если нужно перевод может быть не дословный и слегка изменен). Уникальность по адвего минимум в 85%, с 5 шинглами. Классическая тошнота не ...Завершен6 лет назад
Требуется качественный перевод нескольких текстов с АНГЛ на УКР.Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется качественный перевод нескольких текстов с РУ на УКР.Переводы20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Работа простая. Я дам ресурс, с которого нужно будет выбирать интересные посты и переводить их с английского на русский. Всё будет пошагово показано в видеоинструкции. Нужно будет минимум работы в фотошопе. Справится почти любой. ...Завершен6 лет назад