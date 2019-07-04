Вычитка (пруфридинг) текста на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт16 заявок372 просмотра

Требуется пруфридер на вычитку текста на английском языке(маркетинговые материалы). Рассматриваются только опытные кандидаты с отличным

знанием английского языка (желательно иметь опыт работы с иностранными

компаниями). 

6 лет назад
kruzhk
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров