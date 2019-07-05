Перевод статей на английский

Здравствуйте!

Нужно перевести три небольших статьи на английский за пару дней.

Тексты здесь → Задание на перевод

Перевод должен быть живым и легко читаемым.

Не обязательно переводить все слово в слово, но важно не потерять смысл оригинала.

Пожалуйста, не подавайте заявку, если у вас средний уровень владения языком.

Я не приму слабый перевод, а вы потратите свое время зря.