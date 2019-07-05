Перевод статей на английский

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Завершен15 заявок310 просмотров

Здравствуйте!

Нужно перевести три небольших статьи на английский за пару дней.

Тексты здесь → Задание на перевод

Перевод должен быть живым и легко читаемым. 

Не обязательно переводить все слово в слово, но важно не потерять смысл оригинала.

Пожалуйста, не подавайте заявку, если у вас средний уровень владения языком.

Я не приму слабый перевод, а вы потратите свое время зря.

6 лет назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Хороший перевод сделан недорого и быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
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