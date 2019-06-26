Написать английские субтитры по видео (47 сек).

Видео с фанатами Ливерпуля и Тоттенхема.

Я сам знаю английский, но нужно разобрать в точности то, что они говорят. Нужны английские субтитры. Не нужно на видео накладывать. Можно просто текст прислать с субтитрами и все. Знания видеомонтажа не нужны.

Подсказка: Фанат Тоттенхема в своем интервью скорее всего упоминает защитника своей команды, Кирана Трипьера + вспоминает как они обыграли Аякс 3-2, забив гол на 96 минуте.

Ссылка на видео https://youtu.be/Z6Y_pR1tRdU