Корректура автоперевода описаний полиграфических станков

Нужно откорректирвоать автоперевод описаний полиграфических станков.

Всего около 300 станков. Станки уже добавлены.

Нужно сделать описание корректным с точки зрения используемых терминов в полиграфии.

Указано ниже: раздел на сайте https://www.pmash.org/ (новое оборудование) и откуда добавлялись станки.

- Линии производства защитной пленки

http://english.grsjx.com/Product/

- Машины для производства бумажных пакетов с подачей с листа

http://www.wzzenbo.com/productCategory?lang=en-us

- Машины для термоформовки

https://www.oubomachine.com/products

- Пакетоделательные машины для нетканных материалов

https://www.allwell-group.cn/

- Сервоприводные флексопечатные машины

http://english.huayang-ppm.com/wap/productcenter/

- Упаковочные машины

https://honorpack.com/packaging-machine-by-name-model

Оплата: Киви, Вебмани.

За каждый выполненный раздел - отдельно.

Срок: в вашем режиме, чем быстрее тем лучше.

Указывайте ваши ожидания по оплате в пересчете на 1 описание.

Для ускорения выбора исполнителем именно вас сразу сделайте тестовую корректуру одного описания

в виде: что было и как должно быть.