ТЗ скину в ЛС (пишите) Пишите цену и сроки, вопросы в ЛС.
Перевести текст с английского на русский
Перевести статью:
https://www.datacamp.com/community/tutorials/ten-important-updates-tensorflow
P.S. Текст не большой но технический
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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