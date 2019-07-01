Перевести на Испанский текст

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок286 просмотров

Меню: Главная Релизы Скачать на Beatport в Wav или MP3

Скачать breaks бесплатно в mp3 320 kbps с официальной страницы 1st Break Вконтакте

АфишиВечеринки / Анонсы выступлений 

Фото Видео Райдер

Все вопросы, связанные с пребыванием 1st Break, Наниматель должен решать только с Тур-менеджером вне присутствия команды. Обе стороны обязуются выполнять обязательства, согласно указанным условиям.

ТРАНСПОРТ

Наниматель высылает авиабилеты в оба конца:

Либо ж/д транспортом (если время в пути занимает не более 10 часов) - СВ или купе. 

Наниматель обеспечивает за свой счет в Москве и в принимающем городе встречу артиста и далее на автомобиле сопровождает в отель. 

Автомобиль к прилету 1st Break должен быть чистым, заправленным полный бак и с пустым багажником, один на все время пребывания в городе, с одним и тем же водителем. 

Автомобиль должен находиться в полном распоряжении команды.

ПРОЖИВАНИЕ

Отель должен быть одним из лучших, не менее **** (4-х звезд). 

Номер люкс или полулюкс (с большой кроватью). 

К приезду 1st Break в отель номера должны быть уже оплачены, заполнены все необходимые документы. 

В номерах со всеми удобствами обязательно наличие горячей воды, в холодное время - обогревателя. 

ПИТАНИЕ

Трехразовое с возможностью выбора блюд в ресторане первой или высшей категории, обязательно с выбором овощных, рыбных и мясных блюд. 

Время завтрака, обеда и ужина согласовывается с Артистом заранее.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Время проведения саунд-чека согласовывается с 1st Break не менее чем за 2 часа до начала мероприятия. 

Стол под музыкальную аппаратуру должен быть массивным, устойчивым на сцене. 

Оборудование: 

2 проигрывателя PIONEER 2000. 

Ди-джейский пульт PIONEER 800 или аналогичный по конфигурации. 

1 радиомикрофон. 

2 монитора  максимальной мощности по обеим сторонам стола. 

Присутствие дым-машины, стробоскопов и светового оборудования.

ПРЕБЫВАНИЕ

1st Break НА ПЛОЩАДКЕК приезду команды на площадку обязательно наличие гримерки. 

Гримерка должна быть убрана.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

К прилету 1st Break и во время пребывания его в данном городе должна быть обеспечена охрана.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Во время выступления на сцене никого не должно быть, кроме выступающих и организаторов.

ИНТЕРВЬЮ

Все вопросы со СМИ согласовываются заранее. 

В случае невыполнения условии вышеуказанных пунктов 1st Break оставляют за собой право на изменение времени выступления, либо задержку выступления до выяснения обстоятельств.

Биография

1st Break — Российская электронная группа, в состав которой входит 3 музыканта: Никифоров Алексей, Шамсиев Ильгиз, Осипова Алина. С 2001 года выпускает музыку в стилях Breakbeat, Drum&Bass и Glitch Hop. 

Никифоров Алексей — основатель проекта, музыкант и DJ.

Алина Осипова — голос проекта.

Шамсиев Ильгиз — саунд продюсер.

Взяв под жесткий контроль практически все клубы Московского региона, 1st Break развернули свою деятельность в центре Москвы, а спустя буквально год, под их контроль попало большинство городов России и стран СНГ. В 2006 году выпустили первый релиз на лейбле Stepsine. Не останавливаясь на клубах, 1st Break внедрились на 2 крупнейшие радиостанции Москвы и Петербурга (Мегаполис ФМ, Record), а также в эфиры нескольких больших городов России и Зарубежья. В октябре 2006 замечены на радиоволнах США в штате Луизиана, где вероломно вербуют американскую молодежь в breaks и drum&bass движение. На Родине ведут строгий отбор музыки на Проморадио (крупнейший портал для DJs и музыкантов Promodj), и Big Beat Radio.

В 2007 году подтвердили свой авторитет на Московском региональном DJ Battle.

До 2011 года обладали двойной пропиской: клуб Dub / Msk — Tunnel ex. Underground / SPb. Находятся в статусе резидентов московской серии вечеринок We Are The Breaks, проводимых группировкой Unstoppable Operationz и Breakbeat Zone (BBZ.ru).

В последнее время прослеживается близкое сотрудничество с забугорным лейблом Ayra Recordings, где в апреле 2015 был выпущен релиз "Lost Contact \ Glitch", и испанцами из клана Selecta Breaks, где 11 июля 2016 вышел релиз Kaliningrad E.P., который несколько недель держался на вершине Breaks чартов Битпорта. В релиз входят 2 композиции: Sunset и Never Be.

В 2018 1st Break выпустили 2 совместных релиза:

  • Официальный ремикс на легендарного Hyper. Трэк “Hold The Line” был записан совместно с DAVIP / Ayra recordings.
  • 1st Break & DM — Confusion (Bombtraxx records / USA).
И 2 drum and bass ремикса на треки:

Robert Miles — Children, Kaleo — Way down you go.

В 2018 году 1st Break организует новую серию вечеринок для Московского ломаного движения под названием SHIFT MOSCOW, которая моментально набирает популярность в столице и становится одним и единственным местом встречи всех поклонников современной и качественной электронной музыки. 

Между делом 1st Break занимается популяризацией брэйкбита среди российской молодёжи, делая ремиксы на Макса Коржа и других популярных рэперов и музыкантов, выкладывая их для бесплатного скачивания Вконтакте и на Soundcloud. Лучшие ремиксы на Макса Коржа в стиле Breaks, Breakbeat, Drum&Bass, 2Step.

Контакты

® Все права защищены (Россия, Москва)

6 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

llarisa007
57 лет
7 лет в сервисе
Была
9 дней назад
6 лет назад
$16
2 дня
Escrow
Всё сделано быстро и удобно! Спасибо. Буду снова работать с Ларисой в будущем, всем рекомендую.
Хороший заказчик, быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

llarisa007
57 лет
7 лет в сервисе
Была
9 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • На немецком: пишем описания магазинов.

    $100

    Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Литературный превод статьи с немецкого

    Вот эту статью надо качественно литературно перевести и оформить перевод в файле word  с иллюстрациями http://oaussem.my-hosted-cloud.de/index.php?id=764 Заявка должна содержать сумму и сроки

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • На испанском: пишем описания магазинов.

    $100

    Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • На французском: пишем описания магазинов.

    $100

    Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Португальский

    Требуется сделать перевод описания музыкального приложения. Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии. Желательно сделать в течение 2-3 дней.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Итальянский

    Требуется сделать перевод описания музыкального приложения. Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии. Желательно сделать в течение 2-3 дней.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад