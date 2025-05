Перевести на Испанский текст

Меню: Главная Релизы Скачать на Beatport в Wav или MP3

Все вопросы, связанные с пребыванием 1st Break, Наниматель должен решать только с Тур-менеджером вне присутствия команды. Обе стороны обязуются выполнять обязательства, согласно указанным условиям.

ТРАНСПОРТ

Наниматель высылает авиабилеты в оба конца:

Либо ж/д транспортом (если время в пути занимает не более 10 часов) - СВ или купе.

Наниматель обеспечивает за свой счет в Москве и в принимающем городе встречу артиста и далее на автомобиле сопровождает в отель.

Автомобиль к прилету 1st Break должен быть чистым, заправленным полный бак и с пустым багажником, один на все время пребывания в городе, с одним и тем же водителем.

Автомобиль должен находиться в полном распоряжении команды.

ПРОЖИВАНИЕ

Отель должен быть одним из лучших, не менее **** (4-х звезд).

Номер люкс или полулюкс (с большой кроватью).

К приезду 1st Break в отель номера должны быть уже оплачены, заполнены все необходимые документы.

В номерах со всеми удобствами обязательно наличие горячей воды, в холодное время - обогревателя.

ПИТАНИЕ

Трехразовое с возможностью выбора блюд в ресторане первой или высшей категории, обязательно с выбором овощных, рыбных и мясных блюд.

Время завтрака, обеда и ужина согласовывается с Артистом заранее.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Время проведения саунд-чека согласовывается с 1st Break не менее чем за 2 часа до начала мероприятия.

Стол под музыкальную аппаратуру должен быть массивным, устойчивым на сцене.

Оборудование:

2 проигрывателя PIONEER 2000.

Ди-джейский пульт PIONEER 800 или аналогичный по конфигурации.

1 радиомикрофон.

2 монитора максимальной мощности по обеим сторонам стола.

Присутствие дым-машины, стробоскопов и светового оборудования.

ПРЕБЫВАНИЕ

1st Break НА ПЛОЩАДКЕК приезду команды на площадку обязательно наличие гримерки.

Гримерка должна быть убрана.

БЕЗОПАСНОСТЬ

К прилету 1st Break и во время пребывания его в данном городе должна быть обеспечена охрана.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Во время выступления на сцене никого не должно быть, кроме выступающих и организаторов.

ИНТЕРВЬЮ

Все вопросы со СМИ согласовываются заранее.

В случае невыполнения условии вышеуказанных пунктов 1st Break оставляют за собой право на изменение времени выступления, либо задержку выступления до выяснения обстоятельств.

Биография

1st Break — Российская электронная группа, в состав которой входит 3 музыканта: Никифоров Алексей, Шамсиев Ильгиз, Осипова Алина. С 2001 года выпускает музыку в стилях Breakbeat, Drum&Bass и Glitch Hop.

Никифоров Алексей — основатель проекта, музыкант и DJ.

Алина Осипова — голос проекта.

Шамсиев Ильгиз — саунд продюсер.

Взяв под жесткий контроль практически все клубы Московского региона, 1st Break развернули свою деятельность в центре Москвы, а спустя буквально год, под их контроль попало большинство городов России и стран СНГ. В 2006 году выпустили первый релиз на лейбле Stepsine. Не останавливаясь на клубах, 1st Break внедрились на 2 крупнейшие радиостанции Москвы и Петербурга (Мегаполис ФМ, Record), а также в эфиры нескольких больших городов России и Зарубежья. В октябре 2006 замечены на радиоволнах США в штате Луизиана, где вероломно вербуют американскую молодежь в breaks и drum&bass движение. На Родине ведут строгий отбор музыки на Проморадио (крупнейший портал для DJs и музыкантов Promodj), и Big Beat Radio.

В 2007 году подтвердили свой авторитет на Московском региональном DJ Battle.

До 2011 года обладали двойной пропиской: клуб Dub / Msk — Tunnel ex. Underground / SPb. Находятся в статусе резидентов московской серии вечеринок We Are The Breaks, проводимых группировкой Unstoppable Operationz и Breakbeat Zone (BBZ.ru).

В последнее время прослеживается близкое сотрудничество с забугорным лейблом Ayra Recordings, где в апреле 2015 был выпущен релиз "Lost Contact \ Glitch", и испанцами из клана Selecta Breaks, где 11 июля 2016 вышел релиз Kaliningrad E.P., который несколько недель держался на вершине Breaks чартов Битпорта. В релиз входят 2 композиции: Sunset и Never Be.

В 2018 1st Break выпустили 2 совместных релиза:

Официальный ремикс на легендарного Hyper. Трэк “Hold The Line” был записан совместно с DAVIP / Ayra recordings.

1st Break & DM — Confusion (Bombtraxx records / USA).

И 2 drum and bass ремикса на треки:

Robert Miles — Children, Kaleo — Way down you go.

В 2018 году 1st Break организует новую серию вечеринок для Московского ломаного движения под названием SHIFT MOSCOW, которая моментально набирает популярность в столице и становится одним и единственным местом встречи всех поклонников современной и качественной электронной музыки.

Между делом 1st Break занимается популяризацией брэйкбита среди российской молодёжи, делая ремиксы на Макса Коржа и других популярных рэперов и музыкантов, выкладывая их для бесплатного скачивания Вконтакте и на Soundcloud. Лучшие ремиксы на Макса Коржа в стиле Breaks, Breakbeat, Drum&Bass, 2Step.

Контакты

