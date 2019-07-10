Проверить корректность и правильность перевода

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки163 просмотра

Нужно проверить корректность и правильность перевода с русского на итальянский (было сделано через онлайн переводчик), исправить где требуется. Прикрепил файл.

6 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

natali_m51981
43 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$15
5 дней
Все отлично, спасибо за перевод.
Все прошло отлично и вовремя!

Заявки фрилансеров

natali_m51981
43 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • На немецком: пишем описания магазинов.

    $100

    Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • На испанском: пишем описания магазинов.

    $100

    Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • На французском: пишем описания магазинов.

    $100

    Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Португальский

    Требуется сделать перевод описания музыкального приложения. Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии. Желательно сделать в течение 2-3 дней.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Итальянский

    Требуется сделать перевод описания музыкального приложения. Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии. Желательно сделать в течение 2-3 дней.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Французский

    Требуется сделать перевод описания музыкального приложения. Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии. Желательно сделать в течение 2-3 дней.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад