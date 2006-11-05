dima_bilyi

Дима dima_bilyi

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Работаю качественно и гарантирую нужный результат!

Привет! Я помогу тебе в работе с текстами и гарантирую качественный и своевременный результат.

Украинский и русский - мои родные языки, ещё владею английским на высоком уровне. Имею опыт в переводах, написании, наборе и редактировании текстов.

Работаю на совесть и предлагаю не только высокое качество выполнения задания, но и открытую коммуникацию, соблюдение сроков и гибкий подход к его потребностям.

Буду рад сотрудничать именно с тобой!

#30Русский язык
#35Написание обзоров
#38Английский язык
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1181
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-10
Переводы

Портфолио

Отзывы заказчиков

aselcoj
40 лет
2 года в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Перевести на французский
Оперативно и хорошо перевел
Задание дано четко, быстро + моментальная оплата
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Завдання було виконано добре
Задача поставлена чітко, все зрозуміло, вчасно та просто.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Все легко та зрозуміло
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
#8
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
#800
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#571
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#737
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#938