Работаю качественно и гарантирую нужный результат!

Привет! Я помогу тебе в работе с текстами и гарантирую качественный и своевременный результат.

Украинский и русский - мои родные языки, ещё владею английским на высоком уровне. Имею опыт в переводах, написании, наборе и редактировании текстов.

Работаю на совесть и предлагаю не только высокое качество выполнения задания, но и открытую коммуникацию, соблюдение сроков и гибкий подход к его потребностям.

Буду рад сотрудничать именно с тобой!