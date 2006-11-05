Работаю качественно и гарантирую нужный результат!
Привет! Я помогу тебе в работе с текстами и гарантирую качественный и своевременный результат.
Украинский и русский - мои родные языки, ещё владею английским на высоком уровне. Имею опыт в переводах, написании, наборе и редактировании текстов.
Работаю на совесть и предлагаю не только высокое качество выполнения задания, но и открытую коммуникацию, соблюдение сроков и гибкий подход к его потребностям.
Буду рад сотрудничать именно с тобой!
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#1181
рейтинг фрилансера
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ТОП-10— Переводы
Портфолио
- Перевод текста27 просмотров
- Перевод текста17 просмотров
- Перевод текста9 просмотров
- Перевод текста6 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Оперативно и хорошо перевел
Ответный отзыв
Задание дано четко, быстро + моментальная оплата
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Завдання було виконано добре
Ответный отзыв
Задача поставлена чітко, все зрозуміло, вчасно та просто.
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Ответный отзыв
Все легко та зрозуміло
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
#8
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
#800
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#571
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#737
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#938