Перевести на французский

$2
ПереводыЗавершен23 заявки176 просмотров
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Нужно перевести маленький текст на французский, но не через переводчик. Обращаться только тем, кто хорошо владеет французским языком

3 месяца назад
aselcoj
39 летКазахстан
8 месяцев в сервисе
Была
4 дня назад
Выбранный исполнитель
dima_bilyi
Дима 
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
13 дней назад
3 месяца назад
$2
1 день
UAH
Оперативно и хорошо перевел
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