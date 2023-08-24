Работа с площадками в Польше

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Требуется человек, кто знает польский язык и очень хорошо, если живет там.

Само задание несложное, сбор, анализ информации. Работа с торговыми площадками.

Работу можно начать сразу. Все по ТЗ.

4 месяца назад
Alexrix
33 годаЛатвия
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
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