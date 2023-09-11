Перевести на французский

В настоящее время я ищу квалифицированного фрилансера, способного точно перевести существующий английский документ на украинский язык, проявляя высокий уровень внимания к деталям. Для этого задания необходимо знание английского и украинского языков. Кроме того, я ищу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести с русского или с английского на французский, как удобно будет. Меньше одной страницы
- Похожие заказы
- Переводы55 заявокЗакрыт3 месяца назад
Есть статьи на английском, нужно сделать перевод в ближайшее время.Переводы124 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно переводить видео с английского на русский, следуя логической последовательности т.е нужно переводить не только на прямую через субтитры а через сами слова высказанные через уст автором. В любом случаи нужно сделать так что бы перевод ...Переводы30 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
Нужно создать список, состоящий из условий заданий учебника по английскому языку и дать их перевод. Для этого надо просмотреть весь учебник, и выписать условия заданий в таблицу, в алфавитном порядке. В следующей колонке дать перевод на русский. Таблица ...Переводы1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Перекладати тексти на іноземні мови!Переводы101 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам. Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.Переводы1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Есть видео на английском языке (продолжительность 51 секунда), нужно перевести его на русский язык.Переводы24 заявкиЗакрыт5 месяцев назад