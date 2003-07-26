Надежно, качественно, быстро

Всем привет!

Помогу тебе в наборе текста и любой другой важной информации. Владею украинским, русским, анг.

Почему стоит выбрать меня?

1.Качественно, люблю делать работу на отлично

2.Цена. Беру не очень много поскольку новичок в этом деле.

3.Амбициозность. Я хочу развиваться поэтому охотно возмусь за работу.

С удовольсвием буду сотрудничать именно с тобой!