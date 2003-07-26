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Всем привет!
Помогу тебе в наборе текста и любой другой важной информации. Владею украинским, русским, анг.
Почему стоит выбрать меня?
1.Качественно, люблю делать работу на отлично
2.Цена. Беру не очень много поскольку новичок в этом деле.
3.Амбициозность. Я хочу развиваться поэтому охотно возмусь за работу.
С удовольсвием буду сотрудничать именно с тобой!
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- Биологическое и психологическое значение эмоций16 просмотров
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2 года назад
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