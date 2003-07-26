34512856

Константин 34512856

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Надежно, качественно, быстро

Всем привет!

Помогу тебе в наборе текста и любой другой важной информации. Владею украинским, русским, анг.

Почему стоит выбрать меня?

1.Качественно, люблю делать работу на отлично

2.Цена. Беру не очень много поскольку новичок в этом деле.

3.Амбициозность. Я хочу развиваться поэтому охотно возмусь за работу.

С удовольсвием буду сотрудничать именно с тобой!

#6Перевод документов
#8Перевод текстов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#939
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

aselcoj
40 лет
2 года в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
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Перевод документовПеревод текстов
Быстро и качественно