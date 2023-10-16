Makar555

Роман Makar555

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Виконую все швидко і якісно: ваш ідеальний виконавець!

Привіт, мене звати Роман, я фрілансер. Моєю основною мовою є українська, і я також вільно володію російською мовою. У мене також є базові навички англійської мови. Моя професійна експертиза охоплює різноманітні сфери, і я завжди готовий надати якісні послуги у ваших проектах. Я відомий своєю відповідальністю та здатністю виконувати завдання вчасно. Разом ми зможемо досягти ваших цілей і завершити проекти на вищому рівні. Надаю послуги копірайтинга,переклад тексту на різні мови,редагування та транскрибації.

#2Русский язык
#3Перевод документов
#3Польский язык
#4Украинский язык
#5Google Maps
#7Английский язык
#53Написание обзоров
#68Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#350
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Отзывы заказчиков

mikitapl
Микита 
25 лет
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
год назад
Перевод документа с русского на украинский, польский и английский язык
Английский языкПеревод документовПольский языкУкраинский языкРусский язык
Отличная и быстрая работа
Очень хороший заказчик, рекомендую. Все честно без обмана.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Рекомендую до співпраці
Виконавець все оплачує вчасно
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marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Роман вже не вперше виконує завдання, всім задоволена.
Замовник вчасно все виплачує, рекомендую до співпраці.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Рекомендую вказаного виконавця до співпраці
Замовник виплачує все вчасно.
Ответный отзыв
guest_16936734797692
2 года в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Google MapsНаписание отзывов
Отличная работа, все выполнено быстро и качественно, рекомендую
Заказчик выплачивает все в сроки, рекомендую.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
6 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#310
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#314
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#542