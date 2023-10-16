Виконую все швидко і якісно: ваш ідеальний виконавець!

Привіт, мене звати Роман, я фрілансер. Моєю основною мовою є українська, і я також вільно володію російською мовою. У мене також є базові навички англійської мови. Моя професійна експертиза охоплює різноманітні сфери, і я завжди готовий надати якісні послуги у ваших проектах. Я відомий своєю відповідальністю та здатністю виконувати завдання вчасно. Разом ми зможемо досягти ваших цілей і завершити проекти на вищому рівні. Надаю послуги копірайтинга,переклад тексту на різні мови,редагування та транскрибації.