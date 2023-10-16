Виконую все швидко і якісно: ваш ідеальний виконавець!
Привіт, мене звати Роман, я фрілансер. Моєю основною мовою є українська, і я також вільно володію російською мовою. У мене також є базові навички англійської мови. Моя професійна експертиза охоплює різноманітні сфери, і я завжди готовий надати якісні послуги у ваших проектах. Я відомий своєю відповідальністю та здатністю виконувати завдання вчасно. Разом ми зможемо досягти ваших цілей і завершити проекти на вищому рівні. Надаю послуги копірайтинга,переклад тексту на різні мови,редагування та транскрибації.
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процент рекомендаций
#350
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
год назад
Английский языкПеревод документовПольский языкУкраинский языкРусский язык
Отличная и быстрая работа
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, рекомендую. Все честно без обмана.
$1
10 баллов
год назад
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Виконавець все оплачує вчасно
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Роман вже не вперше виконує завдання, всім задоволена.
Ответный отзыв
Замовник вчасно все виплачує, рекомендую до співпраці.
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Рекомендую вказаного виконавця до співпраці
Ответный отзыв
Замовник виплачує все вчасно.
$1
10 баллов
2 года назад
Google MapsНаписание отзывов
Отличная работа, все выполнено быстро и качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик выплачивает все в сроки, рекомендую.
Копирайтинг
6 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#310
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#314
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#542