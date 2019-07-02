Переводы с английского на любую тематику: медицина, художественная литература, юридическая и техническая документация, компьютеры и интернет, религия, политические статьи, юмор. Транскрибация и субтитры. Локализация сайтов и ПО. Верстка с переводом для мануалов. Работаю с Multilizer, Language Localizator, Loco Translate, Photoshop, Word. Работе посвящаю львиную долю своего времени. ВАШЕМУ заказу отдам все силы и внимание.
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ТОП-10— Переводы
Отзывы заказчиков
$245
10 баллов
4 года назад
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Инна профессиональна, ответственна и оперативна! Обязательно обратимся ещё раз при необходимости. Однозначно рекомендуем для сотрудничества!
Ответный отзыв
Могу сказать только хорошее о данном заказчике. Кроме мгновенной оплаты отмечу его терпение и понимание. Задача была несколько новой для меня, но под его руководством я познакомилась с новой программой для верстки.
$1
10 баллов
5 лет назад
Мои рекомендации данному исполнителю. Работа выполняется в срок и на должном уровне.
Ответный отзыв
Очень порядочный заказчик. Оплата мгновенная, рекомендую к сотрудничеству.
$40
10 баллов
5 лет назад
Все выполнено на высоком уровне, качественно и в срок
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Уважение к чужому труду, своевременная оплата.
$20
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Интересное задание и прекрасный заказчик. Лучше и не придумаешь. Спасибо за сотрудничество.
$1
10 баллов
6 лет назад
Замечательный исполнитель, качественно и все в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Интересный проект плюс ответственный заказчик. Задачи ставит грамотно и четко, оплата в срок.
Переводы
5 отзывов
$1/час
от 1 дня
#7