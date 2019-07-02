imasycheva

Инна Масычева imasycheva

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Переводы с английского на любую тематику: медицина, художественная литература, юридическая и техническая документация, компьютеры и интернет, религия,  политические статьи, юмор. Транскрибация и субтитры.  Локализация сайтов и ПО. Верстка с переводом для мануалов.  Работаю с Multilizer, Language Localizator, Loco Translate, Photoshop, Word. Работе посвящаю львиную долю своего времени. ВАШЕМУ заказу отдам все силы и внимание.

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ТОП-10
Переводы

Отзывы заказчиков

guest_1601452508747
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$245
10 баллов
4 года назад
Перевод каталога с английского на русский язык.
WordPress
Инна профессиональна, ответственна и оперативна! Обязательно обратимся ещё раз при необходимости. Однозначно рекомендуем для сотрудничества!
Могу сказать только хорошее о данном заказчике. Кроме мгновенной оплаты отмечу его терпение и понимание. Задача была несколько новой для меня, но под его руководством я познакомилась с новой программой для верстки.
Ответный отзыв
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Нужно перевести с Английского на Русский язык статью.
Мои рекомендации данному исполнителю. Работа выполняется в срок и на должном уровне.
Очень порядочный заказчик. Оплата мгновенная, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_15863172850318
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Перевод речи Eng в текст Rus (Видеоролик)
Все выполнено на высоком уровне, качественно и в срок
Хороший заказчик. Уважение к чужому труду, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Saychik
43 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Перевести презентацию
Очень понравилось работать. Рекомендую!
Интересное задание и прекрасный заказчик. Лучше и не придумаешь. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
guest_15230389423667
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод английский на русский
Замечательный исполнитель, качественно и все в срок. Рекомендую!
Интересный проект плюс ответственный заказчик. Задачи ставит грамотно и четко, оплата в срок.
Ответный отзыв
Переводы
5 отзывов
$1/час
от 1 дня
#7