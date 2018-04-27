Перевод английский на русский

Требования: редактирования гугловского перевода до читабельного вида оригинал: http://royalroadl.com/fiction/13297/a-snakes-life/chapter/160990/chapter-20 Fenris POVI woke up the next morning after hearing someone knocking on the door. Lena, the kids, and I had rented a double room at an inn near the ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести три разных коротких текста.Общее количество знаков до 1000. Просьба указать стоимость и выслать ссылку на примеры переводов.Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мне нужно перевести текст литературной тематики (примерно 33 000 знаков) на немецкий.Переводы9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен перевод на немецкий. Пост оплата.Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересуют деньги/время. Нужно на английский хорошо перевести текст: Жил в одном лесу еж. Обычный еж, с иголочками, только очень грустный. Никто с ним не хотел дружить. Все звери ему говорили: «Как с тобой дружить? Тебя ни обнять ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать перевод на английский текста с медицинской терминологией объемом 1447 знаков: https://yadi.sk/d/wlrORigR3U5qoC В ответе укажите, пожалуйста, стоимость перевода.Переводы17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести сайт https://batut.com.ua на польский язык. Перевсти нужно названия аттракцонов, описания аттракционов, характеристики аттракционов Хедер: https://www.screencast.com/t/ZFoU87JJf Footer: https://www.screencast.com/t/HroE1ZtV Названия категорий: https://www.screencast.com/t/xvPkFxWx Страницу Контакты: https://batut.com.ua/kontakty Страницу Доставка: https://batut.com.ua/dostavka-zakaza А также карточки самих товаров: названия аттракцонов, описания аттракционов, характеристики аттракционов Для простоты текст из карточек товаров ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $2
Перевести небольшой текстПереводы18 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем переводчика/редактора для составления глоссария по проекту. Требования: лингвистическое образование, опыт работы переводчик от 3 лет, уверенный пользователь ПК, пунктуальность. Тематики: Медицина, Фармакология, Техника, Укажите Ваши ставки и опыт подобной работы.Переводы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо качественно перевести текст сайта на англ. язык. Просьба откликаться исполнителей с отзывами и указывать цену за 1 тыс. Всего 25 000 знаков. спасибоПереводы28 заявокЗакрыт6 лет назад