Перевод английский на русский

Интересуют деньги/время. Нужно на английский хорошо перевести текст: Жил в одном лесу еж. Обычный еж, с иголочками, только очень грустный. Никто с ним не хотел дружить. Все звери ему говорили: «Как с тобой дружить? Тебя ни обнять ...