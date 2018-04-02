Перевести текст на английский язык

Требования: редактирования гугловского перевода до читабельного вида оригинал: http://royalroadl.com/fiction/13297/a-snakes-life/chapter/160990/chapter-20 Fenris POVI woke up the next morning after hearing someone knocking on the door. Lena, the kids, and I had rented a double room at an inn near the ...
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Здравствуйте!
Необходимо сделать перевод на английский текста с медицинской терминологией объемом 1447 знаков: https://yadi.sk/d/wlrORigR3U5qoC
В ответе укажите, пожалуйста, стоимость перевода.
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