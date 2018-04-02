Перевести текст на английский язык

ПереводыЗакрыт17 заявок238 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сделать перевод на английский текста с медицинской терминологией объемом 1447 знаков: https://yadi.sk/d/wlrORigR3U5qoC

В ответе укажите, пожалуйста, стоимость перевода.

6 лет назад
Innulik
Инна 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад