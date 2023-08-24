Перевод художественного текста,содержание 287 страниц

MEGALOVE — реальна українська шлюбна агенція, яка має на меті допомагати створити сім'ю. Ми шукаємо в команду працівників LOVE Consultant, які будуть працювати спільно з українською командою, у зв?язку з періодичною відсутністю електроенергії. ...
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Объявление:
Ищем опытного переводчика с русского на английский язык!
Мы ищем профессионала, способного перевести 287 страниц текста с русского на английский язык. Это важный проект, требующий высокой точности и качества перевода.
Требования:
- Опыт в переводе текстов с русского на английский.
- Знание области текста (если применимо).
- Соблюдение сроков и обязательств.
Пожалуйста, пришлите свое портфолио и информацию о вашем опыте. Укажите вашу ставку за перевод 287 страниц. Сроки выполнения обсуждаются.
Спасибо за ваш интерес!
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