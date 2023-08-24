Перевод художественного текста,содержание 287 страниц

ПереводыЗакрыт35 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Объявление:

Ищем опытного переводчика с русского на английский язык!

Мы ищем профессионала, способного перевести 287 страниц текста с русского на английский язык. Это важный проект, требующий высокой точности и качества перевода.

Требования:

- Опыт в переводе текстов с русского на английский.

- Знание области текста (если применимо).

- Соблюдение сроков и обязательств.

Пожалуйста, пришлите свое портфолио и информацию о вашем опыте. Укажите вашу ставку за перевод 287 страниц. Сроки выполнения обсуждаются.

Спасибо за ваш интерес!

4 месяца назад
guest_1693822186120
Саудовская Аравия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Помічник-перекладач з листування

    $500

    MEGALOVE — реальна українська шлюбна агенція, яка має на меті допомагати створити сім'ю. Ми шукаємо в команду працівників LOVE Consultant, які будуть працювати спільно з українською командою, у зв?язку з періодичною відсутністю електроенергії. ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Необходим переводчик для аудиозвонка

    $15

    Необходим переводчик для первода диалога 2 людей Языки перевода: английский-русский, русский-английский Никаких узкоспециализированных тем для разговора не будет, достаточным будет знать английский язык на уровне B2 Аудиозвонок будет длиться от 30 до ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Работа с площадками в Польше

    Требуется человек, кто знает польский язык и очень хорошо, если живет там. Само задание несложное, сбор, анализ информации. Работа с торговыми площадками. Работу можно начать сразу. Все по ТЗ.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать сайт

    $100

    Создать украинский новый сайт для переводов текстов с русского на украинский язык , который будет альтернативой Фейсбука .

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Перевод с английского на украинский

    В настоящее время я ищу квалифицированного фрилансера, способного точно перевести существующий английский документ на украинский язык, проявляя высокий уровень внимания к деталям. Для этого задания необходимо знание английского и украинского языков. Кроме того, я ищу ...

    Переводы55 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад