Перевод художественного текста,содержание 287 страниц

Объявление:

Ищем опытного переводчика с русского на английский язык!

Мы ищем профессионала, способного перевести 287 страниц текста с русского на английский язык. Это важный проект, требующий высокой точности и качества перевода.

Требования:

- Опыт в переводе текстов с русского на английский.

- Знание области текста (если применимо).

- Соблюдение сроков и обязательств.

Пожалуйста, пришлите свое портфолио и информацию о вашем опыте. Укажите вашу ставку за перевод 287 страниц. Сроки выполнения обсуждаются.

Спасибо за ваш интерес!